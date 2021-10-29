В России предложили новую льготу для владеющих машинами пенсионеров

Депутат Госдумы Иван Сухарев предложил освободить от транспортного налога принадлежащие пенсионерам автомобили с мощностью двигателя до 150 л. с. Копия письма на имя главы Минтруда Антона Котякова есть в распоряжении RT.

В обращении законодатель отметил, что в настоящее время каждый субъект Российской Федерации вправе на своё усмотрение устанавливать льготные условия уплаты транспортного налога для пенсионеров.

Таким образом, по его словам, в двух соседних регионах для пенсионеров могут действовать совершенно неравные условия начисления транспортного налога: если в одном регионе пенсионер, имеющий автомобиль мощностью до 150 л. с., полностью освобождён от налога, в другом регионе пенсионер платит половину суммы налога от установленной ставки на автомобиль мощностью до 100 л. с.

С учётом отсутствия в небольших населённых пунктах системы муниципального транспорта пенсионеры, в силу возраста обладающие пониженной мобильностью, нуждаются в собственном автомобиле, считает Сухарев.

«В связи с чем прошу Вас оценить целесообразность освобождения граждан, вышедших на пенсию по старости, от начисления транспортного налога на один легковой автомобиль с мощностью двигателя до 150 л. с.», — говорится в обращении.

Ранее заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил автовладельцам о налоге на транспортное средство, который необходимо уплатить до 1 декабря текущего года.