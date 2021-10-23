Юрист Соловьёв рассказал об автоналоге, который надо оплатить до декабря
«В подготовленном налоговой инспекцией расчёте указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате», — рассказал агентству «Прайм» Соловьёв.
Он добавил, что указанную сумму нужно перечислить до 1 декабря 2021 года.
Юрист порекомендовал не затягивать с оплатой, так как на неуплаченную сумму будут начислены пени, а при большой сумме долга им займутся уже судебные приставы.
По его словам, расчёт налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина. Также можно получить распечатку в МФЦ и в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС.
«Факт своевременного обращения поможет избежать финансовых и эмоциональных потерь», — подытожил юрист.
В сентябре в России предложили сделать едиными по всей стране налоговые льготы на авто для многодетных.