Юрист Соловьёв рассказал об автоналоге, который надо оплатить до декабря

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Заслуженный юрист России Иван Соловьёв напомнил автовладельцам о налоге на транспортное средство, который необходимо оплатить до 1 декабря текущего года.

«В подготовленном налоговой инспекцией расчёте указана окончательная сумма налога, подлежащая уплате», — рассказал агентству «Прайм» Соловьёв.

Он добавил, что указанную сумму нужно перечислить до 1 декабря 2021 года.

Юрист порекомендовал не затягивать с оплатой, так как на неуплаченную сумму будут начислены пени, а при большой сумме долга им займутся уже судебные приставы.

По его словам, расчёт налога и квитанция приходят по почте на адрес регистрации гражданина. Также можно получить распечатку в МФЦ и в электронном виде в личном кабинете на официальном сайте ФНС.

«Факт своевременного обращения поможет избежать финансовых и эмоциональных потерь», — подытожил юрист.

В сентябре в России предложили сделать едиными по всей стране налоговые льготы на авто для многодетных.

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