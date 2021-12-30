Юрист Захаров напомнил о праве россиян с 1 января получить вычет за занятия спортом

Россияне с 1 января смогут получить налоговый вычет за занятия спортом. Об этом заявил ведущий юрист Евразийской юридической ассоциации «Сенатор» Юрий Захаров.

«Россияне получат право сэкономить 13% стоимости оплаченных услуг, однако лимит затрат на эти нужды, куда также включаются расходы на лечение, обучение, страховки и пенсионные взносы, составляет не более 120 тыс. рублей в год», — приводит агентство «Прайм» его слова.

Захаров уточнил, что максимальная сумма вычета составляет 15,6 тыс. рублей.

Юрист добавил, что потребовать возмещения средств может совершеннолетний гражданин России, который платит НДФЛ.

Для подтверждения необходимо предоставить несколько документов: договор об оказании услуг на занятия спортом, справку 2-НДФЛ, декларацию 3-НДФЛ и банковские реквизиты для перечисления денежных средств.

В сентябре правительство России определило перечень услуг, при оплате которых начиная с 2022 года смогут получать «спортивный» налоговый вычет.