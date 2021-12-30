Кардиолог Серебрянский рассказал, кому не рекомендуется посещать баню

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Кардиолог заслуженный врач Юрий Серебрянский перечислил категории граждан, которым не рекомендуется посещать баню.
Кардиолог Серебрянский рассказал, кому не рекомендуется посещать баню
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«Если у человека имеется заболевание сердечно-сосудистой системы, ишемическая болезнь, гипертония, пороки сердца, ревматизм, то, конечно, баня должна ограничиваться обычной помывкой и не на верхней полке, а где-то на нижней или средней», — заявил он в беседе с сайтом «Москва 24».

По его словам, для здоровых людей нормальная температура в бане — до +60 °С, а людям с сердечно-сосудистыми заболеваниями лучше мыться при более низких температурах.

Как отметил Серебрянский, баня должна сочетаться со здоровым образом жизни, а алкоголь может повлиять на артериальное давление.

Ранее Владимир Зайцев, кандидат медицинских наук, врач высшей категории, в беседе с Inforeactor рассказал о факторах долголетия.

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