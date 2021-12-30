Автоэксперт Кадаков оценил предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
- РИА Новости
«Всё зависит от тех задач, которые ставит перед собой государство. Автомобилей покупается много, сделок (если говорить даже о новых автомобилях) довольно много, и, конечно, это приличная сумма. У нас львиная доля автомобилей, которые продаются на российском рынке, особенно недорогие, — это всё машины российской сборки. Разной степени локализации, но тем не менее всё-таки машины, которые выпускаются здесь», — отметил Кадаков.
Он добавил, что в случае с вычетом на покупку нового автомобиля деньги, которые государство будет «терять», вернутся ему в виде налогов, потому что производство «будет работать шире, лучше, активнее».
Ранее Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.
Подробнее — в материале RT.