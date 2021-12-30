Автоэксперт Кадаков оценил предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.

«Всё зависит от тех задач, которые ставит перед собой государство. Автомобилей покупается много, сделок (если говорить даже о новых автомобилях) довольно много, и, конечно, это приличная сумма. У нас львиная доля автомобилей, которые продаются на российском рынке, особенно недорогие, — это всё машины российской сборки. Разной степени локализации, но тем не менее всё-таки машины, которые выпускаются здесь», — отметил Кадаков.

Он добавил, что в случае с вычетом на покупку нового автомобиля деньги, которые государство будет «терять», вернутся ему в виде налогов, потому что производство «будет работать шире, лучше, активнее».

Ранее Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.

Подробнее — в материале RT.