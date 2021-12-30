Автоэксперт Кадаков оценил предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

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Анастасия Румянцева
Автоэксперт, главный редактор журнала «За рулём» Максим Кадаков прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.
Автоэксперт Кадаков оценил предложение ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
  • РИА Новости

«Всё зависит от тех задач, которые ставит перед собой государство. Автомобилей покупается много, сделок (если говорить даже о новых автомобилях) довольно много, и, конечно, это приличная сумма. У нас львиная доля автомобилей, которые продаются на российском рынке, особенно недорогие, — это всё машины российской сборки. Разной степени локализации, но тем не менее всё-таки машины, которые выпускаются здесь», — отметил Кадаков.

Он добавил, что в случае с вычетом на покупку нового автомобиля деньги, которые государство будет «терять», вернутся ему в виде налогов, потому что производство «будет работать шире, лучше, активнее». 

Ранее Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля. 

Подробнее — в материале RT.

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