Автоэксперт Моржаретто прокомментировал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Партнёр аналитического агентства «Автостат», автоэксперт Игорь Моржаретто прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.

«Идея неплохая ещё в том аспекте, что у нас очень старый автомобильный парк. У нас средний возраст машин составляет почти 14 лет, и каким-то образом надо стимулировать людей на покупку автомобиля. Для этого будут, я надеюсь, льготные автокредиты возрождены через какое-то время, и налоговый вычет в этом смысле здорово бы тоже помогал», — подчеркнул Моржаретто.

Ранее Антон Орлов предложил ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.

Подробнее — в материале RT.