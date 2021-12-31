Аналитики рассказали, куда в 2021 году россияне стали ездить чаще

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Анастасия Румянцева
Аналитики выяснили, по каким направлениям в 2021-м россияне путешествовали чаще, чем в прошлом году.
Аналитики рассказали, куда в 2021 году россияне стали ездить чаще
  • РИА Новости

Отмечается, что больше всего вырос спрос на полёты из Москвы в Нальчик ― на 170%. На втором месте — маршрут в обратную сторону, который стал на 153% популярнее.

Кроме того, из Нижнего Новгорода в Санкт-Петербург в уходящем году летали на 143% чаще, а в Челябинск из Сочи ― на 127%.

Санкт-Петербург стали на 119% чаще посещать жители Волгограда, а на 114% ― воронежцы, говорится в исследовании сервиса OneTwoTrip.

Также востребованными на 113% стали перелёты из Москвы в Курган, а на 110% ― из Краснодара в Ереван, рассказали аналитики.

На 108% чаще летали в Нижний Новгород жители Санкт-Петербурга, на 105% популярнее были полёты в Петрозаводск из Москвы.

Согласно исследованию, среди ж/д поездок наибольший всплеск спроса замечен по маршрутам из Минска в Москву и обратно ― на 330% и 293% соответственно.

На 89% популярнее в 2021 году были поездки из Туапсе в Краснодар и на 77% ― маршруты в обратную сторону.

В Сочи из Краснодара и Туапсе на поезде в уходящем году ездили на 49% и 48% активнее, сообщили специалисты сервиса.

Ранее министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники в кругу семьи и свести к минимуму контакты с другими людьми из-за пандемии коронавируса.

Вирусолог Анатолий Альтштейн заявил в беседе с RT, что россиянам, которые собираются куда-то поехать, необходимо хорошо подумать, нужна ли эта поездка во время эпидемии. 

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