Мурашко рекомендует россиянам провести новогодние праздники с семьёй

Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники в кругу семьи и свести к минимуму контакты с другими людьми из-за пандемии коронавируса.

«В сегодняшней ситуации хотелось бы, конечно, обратиться к населению и в первую очередь попросить в этот сложный период минимизировать риски и спланировать в новогодние праздники свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил министр, поскольку Новый год является семейным праздником, один из лучших вариантов — «посвятить время семье и в том числе создать определённые условия безопасности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома.