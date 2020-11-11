Мурашко рекомендует россиянам провести новогодние праздники с семьёй

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Министр здравоохранения России Михаил Мурашко призвал россиян провести новогодние праздники в кругу семьи и свести к минимуму контакты с другими людьми из-за пандемии коронавируса.
Мурашко рекомендует россиянам провести новогодние праздники с семьёй
  • © РИА Новости / Пресс-служба Государственной думы РФ

«В сегодняшней ситуации хотелось бы, конечно, обратиться к населению и в первую очередь попросить в этот сложный период минимизировать риски и спланировать в новогодние праздники свою активность в таком формате, чтобы обезопасить себя и окружающих», — приводит его слова ТАСС.

Как отметил министр, поскольку Новый год является семейным праздником, один из лучших вариантов — «посвятить время семье и в том числе создать определённые условия безопасности».

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова порекомендовала россиянам провести новогодние праздники дома.

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