Экономист Беляев прокомментировал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.

Реализация такой инициативы, по мнению Беляева, целесообразна. Эксперт считает, что таким образом можно оказать поддержку покупателям бюджетных автомобилей.

«Это социальная поддержка», — уточнил экономист.

Более того, по его словам, налоговые вычеты позволяют стимулировать работу экономического механизма.

«Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определённые механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств», — добавил собеседник.

Он также отметил, что это своего рода «втягивание» человека в «экономический рациональный оборот».

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой о введении налогового вычета в размере до 1 млн рублей при покупке автомобиля.