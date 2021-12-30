Экономист Беляев прокомментировал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
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Реализация такой инициативы, по мнению Беляева, целесообразна. Эксперт считает, что таким образом можно оказать поддержку покупателям бюджетных автомобилей.
«Это социальная поддержка», — уточнил экономист.
Более того, по его словам, налоговые вычеты позволяют стимулировать работу экономического механизма.
«Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определённые механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств», — добавил собеседник.
Он также отметил, что это своего рода «втягивание» человека в «экономический рациональный оборот».
Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой о введении налогового вычета в размере до 1 млн рублей при покупке автомобиля.