Экономист Беляев прокомментировал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля

Короткая ссылка
Дарья Ускова
Кандидат экономических наук Михаил Беляев прокомментировал в беседе с RT предложение директора Института исследования проблем современной политики Антона Орлова ввести для граждан налоговый вычет при покупке автомобиля.
Экономист Беляев прокомментировал идею ввести налоговый вычет при покупке автомобиля
  • Legion-Media
  • © Viktor Karasev

Реализация такой инициативы, по мнению Беляева, целесообразна. Эксперт считает, что таким образом можно оказать поддержку покупателям бюджетных автомобилей.

«Это социальная поддержка», — уточнил экономист.

Более того, по его словам, налоговые вычеты позволяют стимулировать работу экономического механизма.

«Чтобы население привыкало к тому, что в стране в финансовой сфере существуют определённые механизмы, которые дают им какие-то преимущества и возможности экономии, более рационального использования своих средств», — добавил собеседник.

Он также отметил, что это своего рода «втягивание» человека в «экономический рациональный оборот». 

Ранее директор Института исследования проблем современной политики Антон Орлов выступил с инициативой о введении налогового вычета в размере до 1 млн рублей при покупке автомобиля.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайся на нас в TikTok
Подписывайся на насв TikTok
Ранее на эту тему:
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить