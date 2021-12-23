В Москве самозанятые перечислили в бюджет рекордную сумму налогов в ноябре

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Заммэра по вопросам экономической политики и имущественно-земельных отношений Владимир Ефимов сообщил, что за минувший ноябрь самозанятые направили в бюджет Москвы 533,8 млн рублей в виде налогов на профдоход. Это стало рекордной суммой за всё время действия этого налогового режима.
В Москве самозанятые перечислили в бюджет рекордную сумму налогов в ноябре
  • РИА Новости

Об этом пишет НСН.

Всего за 2021 год самозанятые перечислили в бюджет 4,2 млрд рублей налога, что в 4,4 раза превышает поступления за аналогичный период прошлого года, добавил заммэра.

«На 1 декабря в Москве зарегистрированы 831,8 тыс. самозанятых, что составило 23% от общего числа плательщиков налога на профессиональный доход в России. В ноябре их число выросло на 5%, а с начала 2021 года — на 74%», — уточнил Ефимов.

Чаще всего самозанятые работают в том числе в сфере доставки, строительства, аренды квартир, в маркетинге или рекламе.

Как ранее сообщал телеканал «360», более 315 тыс. жителей Московской области получили статус самозанятых. За год их число выросло почти вдвое.

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