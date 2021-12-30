Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ составил примерно 100 млн рублей

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Ущерб от аварии на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ предварительно оценен в сумму до 100 млн руб., сообщается на сайте «ТГК-14».

«По предварительным расчётам экспертов, ущерб от аварии, которая произошла 23 декабря на Улан-Удэнской ТЭЦ-1, оценивается до 100 млн руб», — говорится в сообщении.

Отмечается, что вопросы возмещения ущерба будут урегулированы со страховой компанией.

23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления.

Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C».

25 декабря в городе сняли режим ЧС регионального значения, введённый ранее из-за аварии на ТЭЦ-1.

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