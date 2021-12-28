В Улан-Удэ восстановили горячее водоснабжение после аварии на ТЭЦ

Все жилые дома и соцобъекты в Улан-Удэ вновь подключили к горячему водоснабжению после аварии на ТЭЦ в регионе.

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«Потребители Улан-Удэ подключены к горячему водоснабжению. Температура в помещениях соответствует нормативной», — говорится в сообщении правительства региона в Instagram. 23 декабря на ТЭЦ-1 в Улан-Удэ произошло короткое замыкание с возгоранием силовых проводов в кабельном отсеке, питающем щит управления. Это привело к отключению четырёх отопительных котлов и турбогенератора «в условиях низкой температуры окружающей среды в городе, до -30 °C». 25 декабря в городе сняли режим ЧС регионального значения, введённый ранее из-за аварии на ТЭЦ-1.