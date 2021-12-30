МВД будет выдавать удостоверение лица без гражданства в виде карты с чипом

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МВД России будет выдавать временное удостоверение личности лица без гражданства в виде карты с чипом, который содержит электронное изображение лица человека и его отпечатки пальцев.
МВД будет выдавать удостоверение лица без гражданства в виде карты с чипом
  • РИА Новости
  • © Максим Блинов

Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на ведомственный приказ.

«Утвердить порядок использования органами государственной власти временного удостоверения личности лица без гражданства в РФ в форме карты с электронным носителем информации для идентификации лица без гражданства с помощью биометрических персональных данных», — говорится в документе.

Отмечается, что данное удостоверение может использоваться в течение 10 лет с момента записи биометрических данных.

Ранее глава МВД России Владимир Колокольцев подписал указ, согласно которому трудовые мигранты будут получать в России патенты на работу в форме карты с чипом, содержащим электронное изображение их лица и отпечатки пальцев рук.

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