В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

В Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 2,685 млн человек, первый компонент вакцины получили 2 907 800 жителей.

Reuters

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на городской Комздрав. Число тех, кто привился двумя компонентами «Спутника V», превысило 2 млн. Однокомнатной вакциной «Спутник Лайт» привились 601 673 горожан. Показатель коллективного иммунитета оценивается в 79,6%. Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».