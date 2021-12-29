В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
- Reuters
Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на городской Комздрав.
Число тех, кто привился двумя компонентами «Спутника V», превысило 2 млн.
Однокомнатной вакциной «Спутник Лайт» привились 601 673 горожан.
Показатель коллективного иммунитета оценивается в 79,6%.
Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».