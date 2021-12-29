В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от COVID-19

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В Санкт-Петербурге вакцинацию от коронавируса прошли 2,685 млн человек, первый компонент вакцины получили 2 907 800 жителей.
В Петербурге рассказали о ходе вакцинации от COVID-19
  • Reuters

Об этом сообщает агентство «Невские новости» со ссылкой на городской Комздрав.

Число тех, кто привился двумя компонентами «Спутника V», превысило 2 млн.

Однокомнатной вакциной «Спутник Лайт» привились 601 673 горожан.

Показатель коллективного иммунитета оценивается в 79,6%.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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