На Ставрополье рассказали о доходах аграриев
- РИА Новости
«Уходящий 2021 год является ровным, так как 9 млн т зерна уже пять-семь лет является средней планкой для региона. Из них от 5 млн до 7 млн т зерна у нас реализуется на внутреннем и внешнем рынке. В этом году только на экспорт ушло 1,5 млн т», — цитирует его newstracker.ru
Министр добавил, что регион хорошо экспортирует и продукты переработки: масло, консервы и минеральную воду. Он преодолел планку $392 млн и планирует заработать на экспорте в следующем году более $450 млн.
Ранее стало известно, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.