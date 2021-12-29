На Ставрополье рассказали о доходах аграриев

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Ставропольские аграрии продали зерна и продуктов переработки за рубеж на сумму $400 млн, сообщил министр сельского хозяйства региона Сергей Измалков.
На Ставрополье рассказали о доходах аграриев
  • РИА Новости

«Уходящий 2021 год является ровным, так как 9 млн т зерна уже пять-семь лет является средней планкой для региона. Из них от 5 млн до 7 млн т зерна у нас реализуется на внутреннем и внешнем рынке. В этом году только на экспорт ушло 1,5 млн т», — цитирует его newstracker.ru

Министр добавил, что регион хорошо экспортирует и продукты переработки: масло, консервы и минеральную воду. Он преодолел планку $392 млн и планирует заработать на экспорте в следующем году более $450 млн.

Ранее стало известно, что экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.

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