Экспорт продукции АПК из Крыма превысил $17 млн в 2021 году

Экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.

«Экспорт продукции АПК из Крыма — как собственного производства, так и с учётом перевалки, по предварительным данным таможенной статистики, в сопоставимых ценах составил $17,2 млн — 143,3% от планового годового значения», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что плановый показатель на 2021 год — $12 млн.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о поставках несырьевой неэнергетической продукции в страны АТР.