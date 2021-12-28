Экспорт продукции АПК из Крыма превысил $17 млн в 2021 году

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Экспорт сельскохозяйственной продукции из Крыма превысил $17 млн в 2021 году.
Экспорт продукции АПК из Крыма превысил $17 млн в 2021 году
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Крыминформ» со ссылкой на пресс-службу регионального Министерства сельского хозяйства.

«Экспорт продукции АПК из Крыма — как собственного производства, так и с учётом перевалки, по предварительным данным таможенной статистики, в сопоставимых ценах составил $17,2 млн — 143,3% от планового годового значения», — заявили в ведомстве.

Там отметили, что плановый показатель на 2021 год — $12 млн.

Ранее, как сообщала НСН, власти Москвы рассказали о поставках несырьевой неэнергетической продукции в страны АТР.

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