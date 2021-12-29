Иммунолог Крючков дал прогноз по ситуации с пандемией в 2022 году

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Гендиректор компании по исследованиям, разработке и регистрации лекарственных препаратов Николай Крючков дал прогноз по ситуации с пандемией в 2022 году.
Иммунолог Крючков дал прогноз по ситуации с пандемией в 2022 году
  • РИА Новости

«Простую болезнь точно не ожидать, но будет глобальная стабилизация ситуации — сильно более управляемая ситуация начиная с середины следующего года. Мы к этому движемся, и «омикрон» на самом деле ускоряет это движение», — сказал он в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По словам Крючкова, его предположение основано на «плюс 30%-ной заразности в отношении к дельта-линии».

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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