Академик РАН Зверев перечислил симптомы тяжёлого течения COVID-19

Микробиолог, научный руководитель ГУ НИИ вакцин и сывороток имени Мечникова, академик РАН Виталий Зверев перечислил симптомы тяжёлого течения COVID-19.

«Первый тяжёлый признак — когда появляется удушье. Я бы всем посоветовал купить пульсоксиметр — прибор, который надевается на палец. Как только насыщение крови кислородом падает ниже 92%, это говорит о том, что заболевание принимает тяжёлую форму», — заявил он в беседе с URA.RU.

По его словам, ещё одним симптомом может быть продолжительная температура.

Как отметил Зверев, у некоторых заболевших наблюдаются и другие признаки тяжёлого течения коронавируса.

«Это может быть насморк, кашель, першение в горле. Это общие симптомы, но штаммы коронавируса вызывают разные симптомы. У кого-то кашель появляется, а может и не быть. У кого-то он сухой, у кого-то першение в горле», — пояснил он.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».