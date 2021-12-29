В Самарской области прокомментировали ситуацию с выдачей QR-кодов по уровню антител

Министр здравоохранения Самарской области Армен Бенян заявил, что в настоящее время прорабатывается федеральный регламент процедуры присвоения QR-кода по уровню антител к COVID-19.

Об этом сообщает volga.news.

Как отметил Бенян, появление какого-либо конкретного алгоритма выдачи QR-кодов ожидается в марте 2022 года. В настоящее время исследование на уровень антител к коронавирусу в программе ОМС не предусмотрено.

Также сообщается, что во время новогодних праздников в регионе будет открыто 200 пунктов вакцинации, в том числе десять круглосуточных.

Ранее врач-инфекционист, доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».