Риелтор Апрелев прокомментировал ситуацию на ипотечном рынке

Вице-президент Гильдии риелторов Константин Апрелев назвал три основных лайфхака, как сохранить ежемесячные платежи по ипотеке на прежнем уровне, несмотря на рост ставок и цен на недвижимость.

В комментарии Общественной службе новостей он заявил, что, как правило, застройщики, банки и заёмщики руководствуются одним из трёх вариантов. Во-первых, покупают более дешёвое жильё или недвижимость низкого качества. Во-вторых, увеличивают срок периода возврата кредита. В-третьих — застройщики субсидируют ипотечную ставку на первый год или период строительства.

По мнению эксперта, на «нынешних» заёмщиках кризис не отразится — по крайней мере если они не брали кредит с плавающей ставкой, привязанной к ключевой ставке ЦБ.

Председатель Банка России Эльвира Набиуллина ранее в эфире телеканала «Россия 1» заявила, что рост ставок по кредитам в России будет меньше инфляции.

При этом она отметила, что «некоторое повышение ставок по ипотеке, конечно, происходит».

Ранее вице-президент Российской гильдии риелторов Константин Апрелев прокомментировал в беседе с НСН ситуацию с ценами на жильё.