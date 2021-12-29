Директор Института питания Никитюк дал рекомендации по восстановлению после COVID-19

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Директор Федерального исследовательского центра питания, биотехнологии и безопасности пищи, член-корреспондент РАН Дмитрий Никитюк дал рекомендации по восстановлению после COVID-19.
Директор Института питания Никитюк дал рекомендации по восстановлению после COVID-19
  • Reuters

«Реабилитация — это длительная история, которая требует комплексного подхода и работы многих специалистов. Но только медицинскими мерами, физкультурой, другими специальными мероприятиями тут не обойтись. Без правильного восстанавливающего питания реабилитация эффективной не будет», — заявил он в беседе с «Российской газетой».

Как отметил эксперт, питание должно быть многоразовым, оптимально — четыре-пять раз в день. Также необходимо использовать легкоусваиваемые продукты, а калорийность дневного рациона должна соответствовать энергозатратам, уточнил Никитюк.

По его словам, для постковидных пациентов рацион должен содержать больше белка, так как это база для поддержания физического состояния организма, нормального тонуса и объёма мышц.

«Белки — это мясо, рыба, птица, молочные продукты, бобовые — горох, фасоль, соя. Сложные углеводы мы получаем из цельных круп, овощей, фруктов. А простые, или, как ещё говорят, «быстрые» углеводы надо ограничить, свести их к минимуму. Это сахар, мёд, всевозможные сладости, газированные напитки, пакетированные соки», — сообщил эксперт.

Он добавил, что лучше выбирать хлеб из цельнозерновой муки, с добавлением отрубей, семян.

Ранее врач-инфекционист доктор медицинских наук Николай Малышев в беседе с Nation News напомнил о важности соблюдения мер профилактики на фоне выявления штамма коронавируса «омикрон».

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