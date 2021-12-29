Политолог Данилин напомнил о важности института гражданства
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«Частота преступлений, которые совершают здесь люди, которые натурализовались и получили здесь право не просто проживать, но и быть гражданами, возросла. И эта частота говорит о том, что опасно игнорировать ситуацию, если гражданин занимается поддержкой терроризма или наркоторговлей», — заявил он в беседе с Life.ru.
По его словам, это недопустимо, и одна из мер, которая позволит воздействовать на ситуацию, — это лишение гражданства.
Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT сообщил подробности внесённого в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроекта «О гражданстве Российской Федерации».