Политолог Данилин напомнил о важности института гражданства

Политолог Павел Данилин, директор Центра политического анализа, напомнил о важности института гражданства.

«Частота преступлений, которые совершают здесь люди, которые натурализовались и получили здесь право не просто проживать, но и быть гражданами, возросла. И эта частота говорит о том, что опасно игнорировать ситуацию, если гражданин занимается поддержкой терроризма или наркоторговлей», — заявил он в беседе с Life.ru.

По его словам, это недопустимо, и одна из мер, которая позволит воздействовать на ситуацию, — это лишение гражданства.

Ранее зампред комитета Госдумы по делам СНГ, евразийской интеграции и связям с соотечественниками Артём Туров в беседе с RT сообщил подробности внесённого в Госдуму президентом России Владимиром Путиным законопроекта «О гражданстве Российской Федерации».