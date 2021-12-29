Педиатр Михайлова дала советы по встрече Нового года с детьми

Врач-педиатр «Инвитро-Урал» Алёна Михайлова дала советы, как встречать Новый год с детьми.

«Новый год — семейный праздник, поэтому дети любого возраста, конечно же, могут сидеть за новогодним столом вместе со всей семьёй. Тем не менее нельзя забывать, что совсем маленьких детей не следует кормить тем же, что едят взрослые. Детские блюда на праздничном столе должны соответствовать возрасту ребёнка», — заявила она в беседе с «Российской газетой».

По её словам, детям дошкольного возраста лучше не нарушать режим сна — можно встретить Новый год вечером и уложить их спать вовремя. Детям школьного возраста лучше дать возможность отдохнуть днём перед новогодней ночью, чтобы избежать переутомления, советует Михайлова.

«Когда в доме есть ребёнок, необходимо заранее подумать о безопасности: хорошо закрепить новогоднюю ёлку, чтобы малыш, случайно потянув, не уронил её на себя. Лучше отказаться от стеклянных ёлочных украшений, которые могут разбиться», — сказала врач.

Как отметила Михайлова, детям постарше нужно объяснить правила использования пиротехники. Не стоит разрешать им самостоятельно зажигать бенгальские огни и тем более запускать петарды, добавила она.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов в беседе с «Радио 1» напомнил о рисках при использовании пиротехники.