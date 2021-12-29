Беглов назвал напряжённой ситуацию с коронавирусом в Петербурге

Губернатор Санкт-Петербурга Александр Беглов заявил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в городе остаётся напряжённой.

«Александр Беглов отметил, что ситуация с распространением коронавирусной инфекции в Петербурге остаётся напряжённой, сохраняются высокие риски очередного подъёма заболеваемости. На утро 29 декабря за сутки заболели 1526 человек», — приводит РИА Новости сообщение пресс-службы администрации губернатора города.

27 декабря Беглов сообщил, что в городе почти 3 млн жителей привились от коронавируса с учётом первого компонента.

Накануне в Санкт-Петербурге прокомментировали ситуацию с койками для пациентов с коронавирусом.