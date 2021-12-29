Юрист Кузнецов напомнил дачникам о правилах поведения в новогодние праздники

Вице-президент Ассоциации юристов по регистрации, ликвидации, банкротству и судебному представительству, член Генерального совета «Деловой России» Владимир Кузнецов напомнил дачникам о правилах поведения в новогодние праздники.

В частности, если пользоваться скважиной общего пользования без разрешительной документации, то физлицу грозит штраф от 3 тыс. до 5 тыс. рублей, а юрлицу — от 800 тыс. до 1 млн рублей.

Участок нужно содержать в порядке, не допускать скопления мусора. Как отметил юрист, за хранение или закапывание мусора грозит штраф от 1 тыс. до 2 тыс. рублей.

«Нужно следить за своим животным. Если оно проникнет на соседний участок и принесёт вред имуществу, придётся возместить причинённый ущерб в полном размере. За возведение самовольных построек грозит штраф в размере от 2 тыс. до 5 тыс. рублей. За ненадлежащий вид забора — до 500 рублей», — напомнил Кузнецов в беседе с Life.ru.

По его словам, за нарушение требований о высоте забора, материала, из которого выполнен забор, грозит штраф в размере 5 тыс. рублей.

Также предусмотрен штраф до 5 тыс. рублей за несоблюдение правил пожарной безопасности.

«Участок, заваленный мусором, грозит собственнику штрафом до 50 тыс. рублей. Штрафуют теперь даже за ненадлежащую высоту сугробов, размер штрафа составляет от 5 тыс. до 10 тыс. рублей», — отметил юрист.

За нарушение закона о тишине грозит штраф в размере от 1 тыс. до 3 тыс. рублей, а в случае повторного нарушения — до 4 тыс. рублей в течение года.

Ранее врач-терапевт, заведующий взрослой поликлиникой Видновской РКБ Тимур Асанов в беседе с «Радио 1» напомнил о рисках при использовании пиротехники.