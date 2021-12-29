Подмосковная прокуратура опубликовала видео с насмерть замёрзшим в Дубне мальчиком
Запись появилась в Telegram-канале прокуратуры Московской области.
На кадрах видно, как мальчик идёт вдоль дороги, по которой едет поток автомобилей.
29 декабря стало известно, что тело 11-летнего мальчика нашли на улице в подмосковной Дубне, прокуратура начала проверку.
Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что лично держит под контролем выяснение обстоятельств смерти ребёнка.