Подмосковная прокуратура опубликовала видео с насмерть замёрзшим в Дубне мальчиком

Подмосковная прокуратура опубликовала видео с камер наружного видеонаблюдения, которые засняли 11-летнего школьника, позднее найденного замёрзшим в Дубне.

Запись появилась в Telegram-канале прокуратуры Московской области.

На кадрах видно, как мальчик идёт вдоль дороги, по которой едет поток автомобилей.

29 декабря стало известно, что тело 11-летнего мальчика нашли на улице в подмосковной Дубне, прокуратура начала проверку.

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила, что лично держит под контролем выяснение обстоятельств смерти ребёнка.