Омбудсмен Мишонова взяла на контроль расследование смерти 11-летнего мальчика в Дубне

Уполномоченный по правам ребёнка в Московской области Ксения Мишонова заявила РИА Новости, что лично держит под контролем выяснение обстоятельств смерти замёрзшего в Дубне мальчика.

Вечером 28 декабря в Дубне на улице нашли тело 11-летнего мальчика.

По предварительным данным, ребёнок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до неё не добрался, домой не вернулся, а смерть наступила от обморожения.

«Я лично держу эту ситуацию под контролем. Мы проводим расследование для выяснения всех обстоятельств. Почему и как он оказался на улице», — сказала Мишонова.

Как пишет Life.ru, утром 27 декабря ребёнок должен был поехать в образовательное учреждение на спецтранспорте.

Одноклассник погибшего видел его на остановке, однако испугался опоздать на уроки и уехал на обычной маршрутке. Мальчик же остался на остановке один.

По предварительной версии, он тоже побоялся пропустить урок и сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.

27 декабря следственные органы Хабаровского края начали процессуальную проверку инцидента с прогулкой трёхлетнего мальчика в мороз без верхней одежды в Амурске.