Омбудсмен Мишонова взяла на контроль расследование смерти 11-летнего мальчика в Дубне
- РИА Новости
Вечером 28 декабря в Дубне на улице нашли тело 11-летнего мальчика.
По предварительным данным, ребёнок, 27 декабря отправившись на автобусе в школу, до неё не добрался, домой не вернулся, а смерть наступила от обморожения.
«Я лично держу эту ситуацию под контролем. Мы проводим расследование для выяснения всех обстоятельств. Почему и как он оказался на улице», — сказала Мишонова.
Как пишет Life.ru, утром 27 декабря ребёнок должен был поехать в образовательное учреждение на спецтранспорте.
Одноклассник погибшего видел его на остановке, однако испугался опоздать на уроки и уехал на обычной маршрутке. Мальчик же остался на остановке один.
По предварительной версии, он тоже побоялся пропустить урок и сел в незнакомую маршрутку, запаниковал и вышел в незнакомом месте.
27 декабря следственные органы Хабаровского края начали процессуальную проверку инцидента с прогулкой трёхлетнего мальчика в мороз без верхней одежды в Амурске.