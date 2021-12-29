В Петербурге суд 14 февраля рассмотрит иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу

Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 14 февраля заседание по иску местного юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву, который ранее предъявил претензии Деду Морозу.

Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Иск Троицкой к Мирзоеву принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюблённых», — сообщили в пресс-службе.

Ранее юрист Игорь Мирзоев в утреннем стриме RT «Летучка» объяснил, почему он подал в суд на Деда Мороза.

24 декабря стало известно, что юрист Эльнара Троицкая попросила привлечь к ответственности Игоря Мирзоева, который подал иск против Деда Мороза за неисполнение своих желаний.