В Петербурге суд 14 февраля рассмотрит иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу

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Куйбышевский районный суд Петербурга назначил на 14 февраля заседание по иску местного юриста Эльнары Троицкой о злоупотреблении правом к Игорю Мирзоеву, который ранее предъявил претензии Деду Морозу.
В Петербурге суд 14 февраля рассмотрит иск к юристу, предъявившему претензии Деду Морозу
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Об этом говорится в Telegram-канале объединённой пресс-службы судов Санкт-Петербурга.

«Иск Троицкой к Мирзоеву принят к производству. Разбираться с Дедом Морозом начнут в День всех влюблённых», — сообщили в пресс-службе.

Ранее юрист Игорь Мирзоев в утреннем стриме RT «Летучка» объяснил, почему он подал в суд на Деда Мороза.

24 декабря стало известно, что юрист Эльнара Троицкая попросила привлечь к ответственности Игоря Мирзоева, который подал иск против Деда Мороза за неисполнение своих желаний.

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