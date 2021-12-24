Юрист Мирзоев объяснил, почему он подал в суд на Деда Мороза

Юрист Игорь Мирзоев в утреннем стриме RT «Летучка» объяснил, почему он подал в суд на Деда Мороза.

«За этим волшебником стоит вполне реальная организация — АО «Дед Мороз». Она образовалась в 1998 году и существует уже 23 года. С момента их основания до сегодняшнего дня они ни разу не подарили мне ни одного подарка и не исполнили ни одной моей новогодней мечты, поэтому я и решил через суд обязать их исполнить свои публичные обязательства», — заявил он.

Накануне во время пресс-конференции Путину задали вопрос о жалобе юриста. Президент сказал, что, как юрист, он мог бы выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что волшебник дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам.

«Если он (Путин. — RT) придёт на суд в качестве представителя Деда Мороза, то можно сказать, что Дед Мороз частично реабилитируется в моих глазах», — добавил юрист.

Ранее юрист Эльнара Троицкая попросила привлечь к ответственности Игоря Мирзоева, который подал иск против Деда Мороза за неисполнение своих желаний.