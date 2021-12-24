Юрист попросила привлечь к ответственности жителя Петербурга за иск против Деда Мороза
- РИА Новости
- © Олег Смыслов
Ранее сотрудник издания «Красный Север» Артём Виловатых сообщил, что житель Санкт-Петербурга (юрист по образованию) подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, потому что «тот не выполняет его желания уже 23 года».
Троицкая призвала привлечь Мирзоева за фиктивный иск, а также заявила, что его действия являются «оскорблением чувств верующих в Деда Мороза».
«Он не первый раз уже вводит СМИ в заблуждение своими исками, которые никто не принимает», — приводит РИА Новости слова юриста.
Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о готовности выступить адвокатом Деда Мороза, на которого подал в суд житель Санкт-Петербурга.