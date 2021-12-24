Юрист попросила привлечь к ответственности жителя Петербурга за иск против Деда Мороза

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Юрист Эльнара Троицкая просит привлечь к ответственности Игоря Мирзоева, который подал иск против Деда Мороза за неисполнение своих желаний.
Юрист попросила привлечь к ответственности жителя Петербурга за иск против Деда Мороза
  • РИА Новости
  • © Олег Смыслов

Ранее сотрудник издания «Красный Север» Артём Виловатых сообщил, что житель Санкт-Петербурга (юрист по образованию) подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, потому что «тот не выполняет его желания уже 23 года».

Троицкая призвала привлечь Мирзоева за фиктивный иск, а также заявила, что его действия являются «оскорблением чувств верующих в Деда Мороза».

«Он не первый раз уже вводит СМИ в заблуждение своими исками, которые никто не принимает», — приводит РИА Новости слова юриста.

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о готовности выступить адвокатом Деда Мороза, на которого подал в суд житель Санкт-Петербурга.

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