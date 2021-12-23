Путин согласился стать адвокатом Деда Мороза, на которого «подали в суд»

Президент России Владимир Путин во время пресс-конференции рассказал о готовности выступить адвокатом Деда Мороза, на которого «подал в суд» житель Санкт-Петербурга. Об иске сообщил журналист из Вологодской области, где находится Великий Устюг, считающийся родиной Деда Мороза.

Трансляцию пресс-конференции ведёт RT.

По словам сотрудника издания «Красный Север» Артёма Виловатых, житель Санкт-Петербурга, юрист по образованию, подал в суд на Деда Мороза из Великого Устюга, потому что «тот не выполняет его желания уже 23 года».

«Это юрист из Санкт-Петербурга, взрослый человек. Я тоже юрист из Санкт-Петербурга, есть некоторые совпадения у нас. В этой связи я бы так ответил: поскольку я тоже юрист, я могу выступить адвокатом Деда Мороза и напомнить истцу, что Дед Мороз исполняет желания и дарит подарки только хорошим девочкам и мальчикам. Пусть он проанализирует своё поведение и, может быть, найдёт то, что мешает Деду Морозу его одаривать к новогодним праздникам. Это будет основная линия защиты», — сказал Путин, в своё время окончивший юридический факультет Ленинградского госуниверситета.

Что касается хайпа, главное — чтобы он не был злым, добавил президент, отвечая на вопрос о том, как он относится к пиару некоторых граждан практически на любой теме.

1 декабря в Подмосковье начала работу «Почта Деда Мороза».