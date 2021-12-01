В Подмосковье начала работу почта Деда Мороза

В Московской области начала работу почта Деда Мороза.

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

«Почта России» запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях», — заявили в пресс-службе.

Отправить письмо в специально оформленный почтовый ящик можно до 31 декабря.

В этом году в качестве адресата можно указать не только Деда Мороза в Великом Устюге, но и его коллег из других регионов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.