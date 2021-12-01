В Подмосковье начала работу почта Деда Мороза

Короткая ссылка
В Московской области начала работу почта Деда Мороза.
В Подмосковье начала работу почта Деда Мороза
  • © Павел Лисицын
  • РИА Новости

Об этом сообщает «Подмосковье сегодня» со ссылкой на пресс-службу «Почты России».

«Почта России» запустила новогоднюю почту для писем Деду Морозу в своих отделениях, а также на городских культурных площадках: в музеях, выставочных центрах, на центральных площадях», — заявили в пресс-службе.

Отправить письмо в специально оформленный почтовый ящик можно до 31 декабря.

В этом году в качестве адресата можно указать не только Деда Мороза в Великом Устюге, но и его коллег из других регионов.

Ранее сайт «Москва 24» сообщал, что в столице установят инсталляцию в виде светящихся полярных медведей.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Добавьте RT в список ваших источников
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить