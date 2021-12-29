Зоопсихолог Гладких посоветовала не выгуливать собак в новогоднюю ночь

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Зоопсихолог Марианна Гладких рассказала, как уберечь психику собаки от стресса из-за шума в новогоднюю ночь.
Зоопсихолог Гладких посоветовала не выгуливать собак в новогоднюю ночь
  • РИА Новости

Тем, кто остаётся в городе, лучше выгуливать собаку заранее, до того, как начнутся салюты, сказала Гладких в беседе с телеканалом «Звезда».

«Можно посоветоваться с ветеринаром и дать животному успокоительные препараты. Есть сейчас препараты, которые позволяют чуть снизить эту чувствительность к звукам», — отметила зоопсихолог.

Она добавила, что в период праздников многие животные теряются, поэтому во время прогулки на собаке должен быть крепкий ошейник и брелок с домашним адресом.

Ранее кинолог Наталья Ильина, владелец питомника восточноевропейских овчарок «Северная застава», в беседе с ФБА «Экономика сегодня» рассказала о правилах поведения при встрече с агрессивными собаками.

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