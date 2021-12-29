Адвокат Бирюков намерен обжаловать решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»
- РИА Новости
«Мы не согласны с решением, это наша обязанность — обжаловать», — приводит РИА Новости его слова.
Ранее Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».
28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.