Адвокат Бирюков намерен обжаловать решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»

Адвокат правозащитного центра «Мемориал»* Михаил Бирюков заявил о намерении подать апелляцию на решение Мосгорсуда о ликвидации организации.

«Мы не согласны с решением, это наша обязанность — обжаловать», — приводит РИА Новости его слова.

Ранее Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал».

28 декабря Верховный суд России ликвидировал международное историко-просветительское общество «Мемориал»* по иску Генпрокуратуры.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.