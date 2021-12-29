Мосгорсуд ликвидировал правозащитный центр «Мемориал»

Мосгорсуд принял решение о ликвидации правозащитного центра «Мемориал»*.

«Требование прокурора удовлетворить, «Мемориал»* — ликвидировать», — приводит РИА Новости слова судьи Михаила Казакова.

Ранее прокурор в ходе прений в Мосгорсуде заявил, что финансовая деятельность правозащитного центра «Мемориал» ведётся непрозрачно.

Накануне Верховный суд России принял решение ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал» по иску Генпрокуратуры.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.