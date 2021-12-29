Прокурор назвал непрозрачной финансовую деятельность правозащитного центра «Мемориал»

Прокурор в ходе прений в Мосгорсуде заявил, что финансовая деятельность правозащитного центра «Мемориал»* ведётся непрозрачно.

Об этом сообщило РИА Новости.

«Свою финансовую деятельность «Мемориал» осуществляет непрозрачно», — заявил прокурор, обосновывая необходимость ликвидации организации.

По словам прокурора, в отчётах «Мемориала» нет полных сведений о доходах и расходах.

Также прокурор ранее заявил, что эта организация поддерживала несанкционированные протестные акции, направленные на дестабилизацию в России.

28 декабря Верховный суд России принял решение ликвидировать международное историко-просветительское общество «Мемориал» по иску Генпрокуратуры.

Как заявил прокурор, организация искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт «лживый образ СССР как террористического государства».

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.