Адвокат Эйсмонт заявила о планах обжаловать решение ВС России о ликвидации «Мемориала»
- РИА Новости
Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката организации Марию Эйсмонт.
«Естественно, мы будем обжаловать», — заявила она
Ранее Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал»*.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.