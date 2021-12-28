Адвокат Эйсмонт заявила о планах обжаловать решение ВС России о ликвидации «Мемориала»

Защита заявила о планах обжаловать ликвидацию Верховным судом России международного историко-просветительского общества «Мемориал»*.

Об этом информирует РИА Новости со ссылкой на адвоката организации Марию Эйсмонт.

«Естественно, мы будем обжаловать», — заявила она

Ранее Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал»*.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.