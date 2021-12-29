Семье погибшего при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии выплатят 1 млн рублей

Семье пилота, погибшего в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии, выплатят 1 млн рублей. Об этом рассказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.

По его словам, все расходы по погребению взял на себя работодатель.

«По решению главы Удмуртской Республики семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, находились два человека.

Позже стало известно, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии погиб один член экипажа.