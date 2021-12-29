Семье погибшего при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии выплатят 1 млн рублей

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Семье пилота, погибшего в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии, выплатят 1 млн рублей. Об этом рассказал председатель правительства республики Ярослав Семёнов.
Семье погибшего при жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Удмуртии выплатят 1 млн рублей
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По его словам, все расходы по погребению взял на себя работодатель.

«По решению главы Удмуртской Республики семье погибшего будет оказана материальная помощь в размере 1 млн рублей», — приводит его слова ТАСС.

Ранее сообщалось о жёсткой посадке вертолёта Ми-2 в Увинском районе Удмуртии. На борту, по предварительным данным, находились два человека.

Позже стало известно, что в результате жёсткой посадки вертолёта Ми-2 в Удмуртии погиб один член экипажа.

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