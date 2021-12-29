Юрист Ярмуш прокомментировала возможность снятия моратория на смертную казнь

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Дарья Ускова
Адвокат, специалист по гражданскому и международному праву Мария Ярмуш прокомментировала в беседе с RT заявление председателя Конституционного суда Валерия Зорькина о возможности снятия действующего в России моратория на смертную казнь.
Юрист Ярмуш прокомментировала возможность снятия моратория на смертную казнь
  • © AP Photo / Nate Jenkins

«Для России и всего мира наибольшую опасность представляют террористические организации, террористическое движение, поэтому я не исключаю, что в отношении террористов, чья вина будет доказана, будет снят мораторий на смертную казнь», — сообщила Ярмуш.

По словам юриста, террористическая деятельность входит в категорию наиболее тяжких преступлений, несущих тяжёлые последствия.

При доказанной виновности совершенно оправдано введение смертной казни в отношении террористов, считает эксперт.

«Другие преступления, например, сексуального характера, педофилы и так далее... Я бы остереглась вводить смертную казнь. Пожизненное заключение — безусловно, но были ошибки. Бывает так, что складываются обстоятельства, при которых невинный человек может быть осуждён», — отметила специалист.

Ранее председатель Конституционного суда Валерий Зорькин заявил, что не исключает отмены моратория на смертную казнь на определённом историческом этапе России. 

По его словам, данный вопрос не может быть закрыт, пока есть умышленные убийства.

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