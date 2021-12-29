Трутнев: закон о льготном налоговом режиме на Курилах могут принять в начале 2022 года

Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что в начале 2022 года будет принят закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах.

По его словам, закон направлен в Госдуму, в парламенте идёт работа по его подготовке.

«Уверен в том, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами», — цитирует его РИА Новости.

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин позже отметил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.