Трутнев: закон о льготном налоговом режиме на Курилах могут принять в начале 2022 года

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Вице-премьер, полпред президента России в ДФО Юрий Трутнев в эфире телеканала «Россия 24» выразил уверенность, что в начале 2022 года будет принят закон о специальном налоговом режиме на Курильских островах.
Трутнев: закон о льготном налоговом режиме на Курилах могут принять в начале 2022 года
  • РИА Новости

По его словам, закон направлен в Госдуму, в парламенте идёт работа по его подготовке.

«Уверен в том, что в начале будущего года мы его примем, и тогда постараемся развернуть работу по привлечению инвестиций, по работе с потенциальными инвесторами», — цитирует его РИА Новости. 

Ранее президент России Владимир Путин поручил федеральному правительству совместно с властями Сахалинской области до 1 августа 2022 года принять поправки о льготном режиме ведения бизнеса на Курильских островах.

Премьер-министр России Михаил Мишустин позже отметил, что при введении на Курилах налоговых преференций для бизнеса важно не допустить возникновения на островах новой офшорной зоны.

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