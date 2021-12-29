В России за сутки выявили 21 119 случаев коронавируса

За сутки в России выявили 21 119 случаев инфицирования коронавирусом. Об этом сообщили в оперативном штабе по борьбе с COVID-19.

Накануне стало известно о 21 922 заболевших.

Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 458 271 случай COVID-19.

За сутки умерли 932 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 935 пациентов. Общее число летальных исходов — 307 022.

За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 380 223 пациента. За сутки выздоровели 42 776 человек, накануне — 43 961.

Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.