В России за сутки выявили 21 119 случаев коронавируса
- РИА Новости
Накануне стало известно о 21 922 заболевших.
Всего в стране с начала эпидемии подтвердили 10 458 271 случай COVID-19.
За сутки умерли 932 человека с коронавирусной инфекцией. Накануне скончались 935 пациентов. Общее число летальных исходов — 307 022.
За всё время эпидемии в стране от COVID-19 вылечились 9 380 223 пациента. За сутки выздоровели 42 776 человек, накануне — 43 961.
Ранее Минздрав России обновил методические рекомендации по оказанию медицинской помощи беременным, роженицам, родильницам и новорождённым при заболевании коронавирусом.