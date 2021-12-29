Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье

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Пять человек пострадали в результате столкновения трёх легковых автомобилей и автобуса в Уссурийске Приморского края.

«Поступило сообщение о дорожно - транспортном происшествии с пятью пострадавшими в районе дома № 133 на Владивостокском шоссе», — говорится в сообщении УМВД по региону.

По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Mitsubishi выехала встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota, в которую затем врезалась другая Toyota.

После этого Mitsubish отбросило назад, где легковшка столкнулась с автобусом Daewoo BS106.

Ранее в здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице в Санкт-Петербурге въехал пассажирский автобус.

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