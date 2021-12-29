Пять человек пострадали в ДТП с автобусом в Приморье
«Поступило сообщение о дорожно - транспортном происшествии с пятью пострадавшими в районе дома № 133 на Владивостокском шоссе», — говорится в сообщении УМВД по региону.
По предварительным данным, женщина за рулём автомобиля Mitsubishi выехала встречную полосу и столкнулась с автомобилем Toyota, в которую затем врезалась другая Toyota.
После этого Mitsubish отбросило назад, где легковшка столкнулась с автобусом Daewoo BS106.
Ранее в здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице в Санкт-Петербурге въехал пассажирский автобус.