В здание театра «Приют комедианта» в Петербурге въехал автобус

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В здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице в Санкт-Петербурге въехал пассажирский автобус.
В здание театра «Приют комедианта» в Петербурге въехал автобус
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Художественный руководитель учреждения Виктор Минков в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что на место прибыли сотрудники ДПС.

«Хорошо, что в момент аварии все зрители были в зале, на спектакле. На улице никого не было. Никто не пострадал. И сейчас все наши зрители в зале», — отметил Минков.

По его словам, авария произошла после начала спектакля, и прерывать показ не стали.

Ранее progorod43 сообщал, что в Кировской области возбудили уголовное дело по факту ДТП с тремя погибшими.

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