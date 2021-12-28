В здание театра «Приют комедианта» в Петербурге въехал автобус

В здание театра «Приют комедианта» на Садовой улице в Санкт-Петербурге въехал пассажирский автобус.

Художественный руководитель учреждения Виктор Минков в беседе с «Петербургским дневником» рассказал, что на место прибыли сотрудники ДПС.

«Хорошо, что в момент аварии все зрители были в зале, на спектакле. На улице никого не было. Никто не пострадал. И сейчас все наши зрители в зале», — отметил Минков.

По его словам, авария произошла после начала спектакля, и прерывать показ не стали.

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