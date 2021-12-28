В Краснодарском крае рассказали о темпах строительства социальных объектов

В Краснодарском крае прокомментировали темпы строительства социальных объектов.

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы набрали хорошие темпы строительства социальных объектов. Эту работу обязательно продолжим. Расходы на социальную сферу в следующем году составят 241 млрд рублей. В бюджете заложены средства на строительство и выкуп 36 школ и 17 детских садов», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, впервые будет направлено 1,5 млрд рублей на проектирование и строительство девяти новых поликлиник.

Также стало известно, что правительство России выделит Севастополю более 643 млн рублей в ближайшие два года на капремонт и оснащение школ современным оборудованием, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт кабмина.

Средства поступят двумя траншами — более 527 млн рублей в 2022 году, более 116 млн — в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируют открыть 20 новых детсадов до конца года.