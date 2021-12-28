В Краснодарском крае рассказали о темпах строительства социальных объектов

Короткая ссылка
В Краснодарском крае прокомментировали темпы строительства социальных объектов.
В Краснодарском крае рассказали о темпах строительства социальных объектов
  • © Пресс-служба администрации Краснодарского края

Об этом сообщает «Кубань 24» со ссылкой на пресс-службу региональной администрации.

«Мы набрали хорошие темпы строительства социальных объектов. Эту работу обязательно продолжим. Расходы на социальную сферу в следующем году составят 241 млрд рублей. В бюджете заложены средства на строительство и выкуп 36 школ и 17 детских садов», — заявил губернатор Вениамин Кондратьев.

По его словам, впервые будет направлено 1,5 млрд рублей на проектирование и строительство девяти новых поликлиник.

Также стало известно, что правительство России выделит Севастополю более 643 млн рублей в ближайшие два года на капремонт и оснащение школ современным оборудованием, передаёт ИА SevastopolMedia со ссылкой на сайт кабмина.

Средства поступят двумя траншами — более 527 млн рублей в 2022 году, более 116 млн — в 2023 году.

Ранее сообщалось, что в Подмосковье планируют открыть 20 новых детсадов до конца года.

Ошибка в тексте? Выделите её и нажмите «Ctrl + Enter»
Подписывайтесь на наш канал в Яндекс.Дзен
Новости smi2.ru
Загрузка...
Сегодня в СМИ
Уважаемые читатели, оставленные вами ранее комментарии в процессе миграции из-за смены платформы. В ближайшее время все диалоги вернутся
  • Лента новостей
  • Картина дня
Все новости
Загрузка...
18+

© Автономная некоммерческая организация «ТВ-Новости», 2005—2021 гг. Все права защищены.

Сетевое издание rt.com зарегистрировано Роскомнадзором 14 августа 2020 г., свидетельство Эл № ФС 77-78993

Главный редактор: Симоньян М. С. Адрес редакции: 111020, Москва, Боровая улица, 3к1. Телефон: +7 499 750-00-75 доб. 1200 E-mail: info@rttv.ru

Политика АНО «ТВ-Новости» в отношении обработки персональных данных

Организации, признанные экстремистскими и запрещённые на территории РФ

Данный сайт использует файлы cookies

Подтвердить