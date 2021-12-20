В Подмосковье планируют открыть 20 новых детсадов до конца года

В Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.

Об этом сообщает телеканал «360».

«Очень подробно идёт сопровождение всех тех программ отраслевых, которые обеспечивают результат, перемены, о которых мы не устаем говорить. Поэтому наша программа будет и дальше продолжаться. То есть сегодня мы 11 откроем, и ещё плюс 9 детских садов в этом году на 600 мест — в Ленинском городском округе, Люберцах и Химках», — сказал глава региона.

Как отметил Воробьёв, на следующий год запланировано строительство ещё 50 садов и мини-садов в том числе, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее в Министерстве образования Кировской области заявили, что на новогодние утренники в детсады и школы родителей допустят только при наличии QR-кода.