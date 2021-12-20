В Подмосковье планируют открыть 20 новых детсадов до конца года

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В Московской области планируют открыть 20 новых детских садов до конца года, заявил губернатор Андрей Воробьёв.
В Подмосковье планируют открыть 20 новых детсадов до конца года
  • © Правительство Московской области

Об этом сообщает телеканал «360».

«Очень подробно идёт сопровождение всех тех программ отраслевых, которые обеспечивают результат, перемены, о которых мы не устаем говорить. Поэтому наша программа будет и дальше продолжаться. То есть сегодня мы 11 откроем, и ещё плюс 9 детских садов в этом году на 600 мест — в Ленинском городском округе, Люберцах и Химках», — сказал глава региона.

Как отметил Воробьёв, на следующий год запланировано строительство ещё 50 садов и мини-садов в том числе, передаёт «Подмосковье сегодня».

Ранее в Министерстве образования Кировской области заявили, что на новогодние утренники в детсады и школы родителей допустят только при наличии QR-кода.

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