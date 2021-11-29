В Кировской области рассказали о порядке посещения родителями новогодних утренников
- © Алексей Даничев
- РИА Новости
Об этом сообщает progorod43.
Посетить праздники также можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, действующим трое суток, либо со справкой, свидетельствующей о недавно перенесённом COVID-19 или о медицинских противопоказаниях к вакцинации.
Родители должны соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию. Допускается только один взрослый от семьи.
Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.