В Кировской области рассказали о порядке посещения родителями новогодних утренников

В Министерстве образования Кировской области заявили, что на новогодние утренники в детсады и школы родителей допустят только при наличии QR-кода.

Об этом сообщает progorod43.

Посетить праздники также можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, действующим трое суток, либо со справкой, свидетельствующей о недавно перенесённом COVID-19 или о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Родители должны соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию. Допускается только один взрослый от семьи.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.