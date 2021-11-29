В Кировской области рассказали о порядке посещения родителями новогодних утренников

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В Министерстве образования Кировской области заявили, что на новогодние утренники в детсады и школы родителей допустят только при наличии QR-кода.
В Кировской области рассказали о порядке посещения родителями новогодних утренников
  • © Алексей Даничев
  • РИА Новости

Об этом сообщает progorod43.

Посетить праздники также можно будет с отрицательным ПЦР-тестом, действующим трое суток, либо со справкой, свидетельствующей о недавно перенесённом COVID-19 или о медицинских противопоказаниях к вакцинации.

Родители должны соблюдать меры безопасности, в том числе социальную дистанцию. Допускается только один взрослый от семьи.

Ранее врач-инфекционист, вирусолог Евгений Тимаков в беседе с НСН прокомментировал ситуацию с пандемией.

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