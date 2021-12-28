Гендиректор «Севмаша» Будниченко: никто в мире пока не создал подобную «Акуле» подлодку

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Гендиректор «Севмаша» Михаил Будниченко в беседе с ТАСС заявил, что ни один флот мира пока не обладает кораблями, подобными стратегическому ракетоносцу «Дмитрий Донской» проекта 941 типа «Акула».
Гендиректор «Севмаша» Будниченко: никто в мире пока не создал подобную «Акуле» подлодку
  • РИА Новости

«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» — это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», — сказал Будниченко.

Как уточняет агентство, 29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приёмный акт крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».

АПЛ в настоящее время находится в составе Северного флота.

25 декабря ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» был выведен из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.

Подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.

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