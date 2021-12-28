Гендиректор «Севмаша» Будниченко: никто в мире пока не создал подобную «Акуле» подлодку
- РИА Новости
«Считаю, что АПЛ «Дмитрий Донской» — это грандиозный атомоход. Такой проект могла реализовать только великая страна. Ни один другой флот мира не обладает подобными кораблями и в ближайшем будущем обладать не будет», — сказал Будниченко.
Как уточняет агентство, 29 декабря исполняется 40 лет с того дня, когда был подписан приёмный акт крейсера «Дмитрий Донской» (ТК-208), на котором испытывались межконтинентальные баллистические ракеты «Булава».
АПЛ в настоящее время находится в составе Северного флота.
25 декабря ракетоносец проекта «Борей-А» «Генералиссимус Суворов» был выведен из эллинга на предприятии «Севмаш» в Северодвинске.
Подводный крейсер пополнит и усилит группировку атомных подводных лодок Тихоокеанского флота.