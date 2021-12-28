В сервисе «СберУслуги» заявили о росте спроса на услуги парикмахеров перед Новым годом

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В сервисе «СберУслуги» заявили о росте спроса на услуги парикмахеров и мастеров маникюра, коррекции бровей и ресниц перед Новым годом.
В сервисе «СберУслуги» заявили о росте спроса на услуги парикмахеров перед Новым годом
  • Legion-Media

Об этом сообщает «Газета.Ru».

По оценке специалистов, привести себя в порядок в преддверии праздников будет стоить не менее 5300 рублей.

«Женская стрижка в среднем по России будет стоить 500 рублей, ещё 1500 рублей будет стоить вечерняя укладка. Столько же придётся заплатить и за вечерний макияж. Классический маникюр с обычным покрытием обойдётся россиянкам ещё в 1000 рублей. Коррекция и обычное окрашивание бровей будет стоить ещё 800 рублей», — подсчитали в сервисе.

В Москве и Санкт-Петербурге такой же набор услуг может стоить 7050 и 6400 рублей соответственно.

Ранее врач-диетолог кандидат медицинских наук Римма Мойсенко в беседе с Nation News дала советы по выбору полезных десертов на Новый год.

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