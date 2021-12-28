Преподаватель ВГИКа Рогова напомнила о правилах этикета при приёме гостей в Новый год

Преподаватель ВГИКа Алевтина Рогова напомнила о правилах этикета при приёме гостей в Новый год.

«Принято встречаться в позднее время не более двух с половиной часов. В крайнем случае — три часа. Но новогодняя ночь не имеет границ. В семье маленькие дети, пожилые люди, а квартира не очень большая — нужно понимать, что посидели за столом, отметили — и уходим. Потому что хозяева могут из-за своей деликатности и тактичности не намекать», — заявила она в беседе с радиостанцией «Говорит Москва».

По её словам, обычно подают десерт. Кроме того, Рогова назвала неправильной традицию ходить в гости к одним и тем же людям, которые имеют большую квартиру и отличаются хорошей готовкой.

«И однажды они что-то придумают: уехали или что-то произошло, кто-то заболел. Будут просто уходить от общения. Как быть, если у вас нет хорошей квартиры? Можно пригласить в ресторан, можно отблагодарить билетами в театр или на концерт. Или встретиться за городом», — пояснила эксперт.

Она добавила, что подарки любят «отдарки».

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