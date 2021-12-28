«Мемориал» заявил о планах найти законные способы продолжать свою деятельность

В заявлении международного историко-просветительского общества «Мемориал»* после решения о ликвидации, принятого Верховным судом России, говорится, что организация намерена найти законные способы продолжать свою деятельность.

Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организации.

«Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда России всеми доступными нам путями. И мы найдём законные способы продолжать нашу работу», — отмечается в нём.

Ранее Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал»*. Адвокат Мария Эйсмонт заявила о планах обжаловать решение ВС России о ликвидации «Мемориала».

Прокурор в суде заявил, что «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР.

* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.