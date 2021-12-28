«Мемориал» заявил о планах найти законные способы продолжать свою деятельность
- РИА Новости
Об этом сообщило РИА Новости со ссылкой на заявление организации.
«Разумеется, мы будем опротестовывать решение Верховного суда России всеми доступными нам путями. И мы найдём законные способы продолжать нашу работу», — отмечается в нём.
Ранее Верховный суд России принял решение ликвидировать «Мемориал»*. Адвокат Мария Эйсмонт заявила о планах обжаловать решение ВС России о ликвидации «Мемориала».
Прокурор в суде заявил, что «Мемориал» искажает память о Великой Отечественной войне и создаёт лживый образ СССР.
* Международная общественная организация «Международное историко-просветительское, благотворительное и правозащитное общество «Мемориал» включена в реестр НКО, выполняющих функции иностранного агента, по решению Министерства юстиции РФ от 04.10.2016.